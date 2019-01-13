الرياض قد تكون ساعدت متهما باعتداء جنسي في سيدني على الفرار

محمد زريبي الزعبي

تساءلت تقارير صحافية غربية عن لغز مكان شاب سعودي يواجه اتهامات بارتكاب اعتداء جنسي وانتهاكات في سيدني.

وقالت صحيفة “ذا كرونيكل هيرالد” إن محمد زريبي الزعبي (28 عاما) متهم بالاعتداء الجنسي والحبس القسري والتهديدات الإجرامية والقيادة الخطيرة والاعتداء بسلاح، في محاكمات منفصلة تتعلق بحادثتين وقعتا في سيدني، بين عامي 2016 و2017″.

ونشرت الصحيفة تصريحا سابقا للزعبي قال فيه: “الجميع ضدي لمجرد أنني طالب أجنبي”، (مستخدما لغة بذيئة). الاتهامات ضدي تأتي “على الرغم من حقيقة أننا (السعوديون) صرفنا الكثير من الأموال على هذه الجزيرة الكندية”.

وتساءلت الصحيفة عن طريقة خروج الزعبي من البلاد قبل الانتهاء من جلسات محاكمته، ملمحة إلى دور للسلطات السعودية في ذلك.

وكانت شرطة كيب بريتون الإقليمية أبلغت الصحيفة، يوم الأربعاء، أن لديها جواز سفر الشاب الذي كان قد أجبر على تسليمه كجزء من كفالة لإطلاق سراحه.

ومبلغ الكفالة هو 37500 دولار، التي تم إرسالها نقدا وقدمتها السفارة السعودية. وكان المبلغ المتبقي منها 5000 دولار وقدمه الزعبي من خلال وضع سيارة نيسان ألتيما 2008 كضمان.

ونقلت الصحيفة عن لي كوهين، محامي الهجرة في هاليفاكس، قوله إنه “من المستحيل أن يغادر البلاد أو يدخل دولة أخرى دون جواز سفر ما لم تقدم له السعودية وثيقة سفر سعودية”.

وأضاف “لقد فعلوا هذا من قبل”.

وقال كوهين عن الكفالة النقدية الكبيرة التي قدمتها السفارة: “هذا أمر غير عادي”.

وأكدت الصحيفة أن السفارة السعودية لم ترد على طلب للتعليق.

ونقلت عن جيسيكا هاينز، مديرة كيفن تاونس في سيدني، قولها “كان فظا، بغيضا، وأعتقد أنه كان فوق النساء والقواعد”، مضيفة: “لقد كرهني أكثر من أي شخص آخر، أعتقد”.

وكان مسؤولون أمريكيون اتهموا الحكومة السعودية مؤخرا بمساعدة شاب سعودي في أوريغون الأمريكية على الفرار من البلاد بعد اتهامه بدهس وقتل فتاة.