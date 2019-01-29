اجتماع في الأردن سيجمع 6 دول عربية لبحث أزمات المنطقة

أكد المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن اجتماعا لست دول عربية سيعقد الخميس القادم لبحث أزمات المنطقة.

وقال المستشار نبيل الحمر أمس الاثنين في تغريدة له على موقع "تويتر": "يعقد وزراء خارجية البحرين والسعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن الخميس القادم اجتماعا في الأردن لبحث أزمات المنطقة".

وأضاف: "وزراء خارجية الدول الست سيعقدون لقاء تشاوريا في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت وذلك لبحث أزمات المنطقة".