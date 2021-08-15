10 آلاف أمريكي في كابل.. وموسكو تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارىء

دعت الولايات المتحدة حركة طالبان إلى عدم دخول العاصمة الأفغانية كابل، إلى حين إجلاء جميع مواطنيها وموظفيها الأفغان من العاصمة.

كما أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأحد أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن زلماي خليل زاد الموفد الأمريكي الخاص لأفغانستان دعا "طالبان" إلى عدم دخول كابل، حتى تنجز الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها وموظفيها الأفغان من المدينة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي، أنه لا يزال غير معروف كم من الوقت سيستغرق هذا الإجلاء، أو ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من تنفيذه بنجاح.

ووفقا لمعطيات الصحيفة، لا يزال في كابل ما لا يقل عن 10000 مواطن أمريكي.

وذكرت الصحيفة، أن حركة "طالبان" خلال ردها على الطلب الأمريكي، أكدت ضرورة وقف الضربات الجوية.

على مدى سنوات، يستمر القتال بين مسلحي طالبان وقوات الأمن الحكومية الأفغانية. وفي الأشهر الأخيرة تمكنت هذه الحركة المتطرفة من السيطرة على مساحات واسعة من أراضي أفغانستان بما في ذلك العديد من المدن الهامة.