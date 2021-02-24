10 اصابات جراء انفجار قذائف صاروخية في كركوك

أصيب 10 شرطيين بجروح، الأربعاء، جراء انفجار قذائف صاروخية أطلقها عليهم مسلحون مجهولون في محافظة كركوك، شمالي العراق.

وأفاد ضابط في شرطة كركوك برتبة ملازم، للأناضول، بأن “مسلحين مجهولين، يشتبه بأنهم من تنظيم “داعش”، أطلقوا عدة قذائف صاروخية على قوات الشرطة الاتحادية المتمركزة في قضاء داقوق بكركوك”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن “انفجار القذائف تسبب بإصابة 10 شرطيين بجروح مختلفة”، لم يوضح مدى خطورتها.

وأشار إلى أن القوات الأمنية بدأت حملة تمشيط في المنطقة بحثا عن مطلقي القذائف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (16:15 ت.غ).

وأعلن العراق النصر على “داعش” عام 2017، باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) المعروفة باسم “مثلث الموت”.