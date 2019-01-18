10 قتلى خلال يومين من الاشتباكات في محيط طرابلس

أدت الاشتباكات بين فصائل مسلحة متنازعة استمرت ليومين قرب العاصمة الليبية طرابلس إلى مقتل 10 أشخاص، وجرح 41 آخرين، حسب وزارة الصحة الليبية.

وقال مصدر طبي إن الاشتباكات دارت الخميس في منطقة تقع على بعد 50 كيلومترا جنوبي طرابلس، غداة مواجهات في محيط المطار على بعد 25 كيلومترا من العاصمة.

واندلعت الاشتباكات الأربعاء في طرابلس بالرغم من اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه قبل أربعة أشهر وأوقف المعارك الدامية في المدينة.

وتدور المواجهات بين قوة حماية طرابلس، وهي تحالف عسكري يضم فصائل مسلحة من المدينة، واللواء السابع مشاة من بلدة ترهونة.

وبين أغسطس وسبتمبر الماضيين، أسفرت المعارك المسلحة عن مقتل 117 شخصا على الأقل وخلّفت أكثر من 400 جريح.

من جهتها أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأربعاء "التحركات العسكرية" في جنوب طرابلس، وحذرت الفصائل المسلحة من مغبة خرق وقف إطلاق النار الذي رعته في سبتمبر والإخلال بأمن العاصمة.

ليبيا منقسمة بين إدارتين ويصول فيها عدد لا يحصى من الفصائل منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.

وأعلنت الحكومة عن ترتيبات أمنية في أعقاب المعارك وسفك الدماء العام الماضي، وذلك بهدف كسر سطوة الفصائل المسلحة في طرابلس، فيما تدفع الأمم المتحدة باتجاه إجراء انتخابات للمساعدة في تأمين الاستقرار في ليبيا، لكن العنف المستمر دفعها لتأجيل خططها.