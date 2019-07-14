10 قتلى من الحوثيين إثر غارة للتحالف على "صعدة"

أفاد مراسلون في اليمن، بأن 10 من عناصر قوات الحوثي قتلوا، فيما جُرح آخرون، بغارة جوية للتحالف العربي استهدفتهم أثناء تجمعهم في مديرية "كتاف" بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن الغارة استهدفت تجمعات للحوثيين في أحد الجروف الجبلية، الواقعة فوق سلسلة جبال العاديات المحيطة بمركز مديرية كتاف

وفي جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن، لقي 20 من الحوثيين مصرعهم، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني.

وذكر مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

وقال المصدر: " إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين".