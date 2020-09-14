10 قتلى موالين لإيران في ضربات جوية مجهولة على سوريا

قتل 10 مسلحين موالين لإيران، غالبيتهم عراقيون، الاثنين في ضربات شنتها طائرات "يرجح أنها إسرائيلية" على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين.

وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، في أقصى محافظة دير الزور.

وأشار إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل "1خ مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان".

وتسبب القصف، بحسب المصدر ذاته، "بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات".

وأفاد الموقع الرسمي للمرصد على الإنترنت بأن سيارات إسعاف شوهدت تهرع من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 3 سبتمبر، أن طيرانا يرجح أنه إسرائيلي، استهدف، الخميس، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث وثق المرصد السوري مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين.

وأشار المرصد السوري، إلى استهداف جوي من قبل طيران حربي يرجح أنه إسرائيلي، استهدف، فجر الخميس، موقعا تابعا لـ "ميليشيا حزب الله العراقي"، يقع على بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 عناصر من الميليشيا.