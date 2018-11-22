10 قتلى وجرحى غالبيتهم طلبة مدارس بتفجير شمال العراق

تفجير عبوة ناسفة

قال مصدر أمني إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح، غالبيتهم من طلبة المدارس، الخميس، بتفجير عبوة ناسفة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضح الملازم عبد القادر ذياب الجبوري، إن “عبوة ناسفة زرعت إلى جانب الطريق انفجرت في سيارة نوع (بيك آب) كان يستقلها طلبة في طريقهم إلى المدرسة بناحية الشورة” الواقعة على بعد 45 كلم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف الجبوري أن “4 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح جراء التفجير”، مشيرا إلى أن “غالبية القتلى والجرحى من طلبة المدارس”.

ولم تتبنَ أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن الجبوري اتهم مسلحي تنظيم “داعش”.

وصّعد تنظيم “داعش” على مدى الأسابيع القليلة الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.