10 قتلى و 11 مصابا إثر حادث سير مروع في أستراليا

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، إثر حادث سير مروع شهدته منطقة جنوب شرقي أستراليا.

وفور وقوع الحادث، تم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة مروحيات وسيارات الإسعاف، فيما تم نقل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لتلقي العلاج.

ويعمل جهاز الطوارئ الأسترالي حاليًا في موقع الحادث بالمقابل قامت الشرطة بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

يُذكر أن أستراليا شهدت في الأشهر الأخيرة حوادث مشابهة، حيث تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، مما أدى إلى وفاة السائق، وقبل ذلك، في منتصف مايو/أيار، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، مما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.

