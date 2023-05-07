10 قتلى و 12 مصابا في عمليتي إطلاق نار جماعي بتكساس وكاليفورنيا

البوابة - تتوالى حوادث إطلاق النار الجماعية، في الولايات المتحد الأمريكية، حيث وقعت جريمتين خلال أقل من 24 ساعة، ذهب ضحيتها أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح.

وأفادت الشرطة المحلية في مدينة شيكو بولاية كاليفورنيا، بمقتل فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وإصابة 5 آخرين، إثر عملية إطلاق نار خلال حفلة منزلية، في ساعة مبكرة من يوم السبت.

وقال قائد شرطة شيكو بيلي اولدريدج، إنه تم إبلاغ عناصر الشرطة بسلسلة من الحوادث المتصلة، لشخص يحمل مسدس ويشكل تهديدا في شارع كولومبوس.

وأضاف قائد الشرطة، أنه بناء على تلك البلاغات تحركت عناصر الشرطة إلى الموقع، حيث كان هناك حفلة صاخبة، ليتضح أن هناك 6 إصابات بالرصاص، من بينها فتاة فارقت الحياة.

واشار أولدريج، إلى أن الضحية تبلغ من العمر 17 عاما، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم، مبينا أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة.

وأكد اولدريدج، أن الحادث "معزول" ولا يشكل تهديدا مستمرا للنظام العام.

A 17-year-old girl was #killed and five others #injured in a drive-by shooting following a large house party in #California early Saturday, police said.



The mass #shooting occurred in the parking lot of an apartment complex in Chico, about 90 miles north of Sacramento, Chico pic.twitter.com/sqUrSEnC21 — Abdelrahman Hamed (@Abdelra50125361) May 7, 2023

كما شهدت ولاية تكساس الأمريكية، مقتل 9 أشخاص على الأقل، وأصابة 7 آخرين، بينهم حالات حرجة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في ألين شمال دالاس

وأكدت إدارة شرطة آلن، تحييد منفذ عملية إطلاق النار داخل "ألين بريميوم أوتليتس" التجاري شمال دالاس، بعد أن تعامل معه ضابط إنفاذ قانون كان في الموقع.

وعثر على 7 جثث للقتلى داخل المركز التجاري، فيما تم نقل 9 مصابين إلى المستشفيات، ليتوفى في وقت لاحق اثنين من المصابين، وفقا لإدارة إطفاء ألين.

وأشارت إدارة الإطفاء، إلى أن ثلاثة مصابين في حالة حرجة، بينما الإصابات الأربعة الأخرى في حالة مستقرة

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام، عن وجود أطفال من بين قتلى عملية إطلاق النار

وبلغ عدد حوادث إطلاق النار على جموع الأشخاص في الولايات المتحدة، خلال العام الحالي، حوالي 198 على الأقل، وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.