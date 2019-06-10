10 متنافسين ابرزهم بوريس جونسون لخلافة ماي

سجلت 10 شخصيات سياسية بريطانية اسماءها في سجل المتنافسين على رئاسة حزب المحافظين وخلافة تيريزا ماي

ويبدو ان الابرز في القائمة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون فيما اعلن تسعة رجال وامرأتان رغبتهم في قيادة الحزب

والفائز برئاسة حزب المحافظين يتولى حكما منصب رئيس الحكومة الذي يعود إلى الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية

ويعد جونسون الذي يبدو الأوفر حظا خصما رئيسيا للجميع وقد وعد البريطانيين بمستقبل باهر خارج الاتحاد الأوروبي

ويهدد جونسون بعدم دفع كلفة بريكست، وهو مبلغ يقدر بما بين 40 و45 مليار يورو، إذا لم يوافق الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل لبلده.

وقال لصحيفة "صنداي تايمز" إن "أصدقاءنا وشركاءنا يجب أن يفهموا أننا سنحتفظ بالمال إلى أن نرى وضوحا أكبر بشأن الطريق الذي يجب أن نسلكه".

وحزب المحافظين يواجه في الواقع صعوبة كبيرة. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في الخامس والسادس من حزيران/يونيو، أن الحزب الذي جاء في المرتبة الخامسة في الانتخابات الأوروبية وهي نتيجة مهينة، لن يتجاوز في حال جرت انتخابات تشريعية، المرتبة الرابعة ولن يحصل على أكثر من 18 بالمئة من الأصوات.

وبات بقاء الحزب مرتبطا بقدرة أو عدم قدرة رئيسه على تنفيذ بريكست بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي جرى في حزيران/يونيو 2016 الذي صوت 52 بالمئة من البريطانيين فيه على الخروج من الاتحاد الأوروبي.