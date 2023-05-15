10 مليارات دولار من السعودية للحفاظ على الأمن الغذائي العربي

قدمت المملكة العربية السعودية 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي وفقا لمحمد الجدعان وزير المالية السعودي الذي أكد على حرص بلاده على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية.

وأوضح الجدعان خلال انطلاق أعمال المجتمع الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية، أن التحديات العالمية تتطلب تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة أيضا تساهم في تعزيز المرونة من أجل مواجهة التحديات والمخاطر.

لافتا إلى ولادة أزمات عالمية متتالية وتحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

مشيرا إلى أن الرياض عملت على تطوير عدد من المبادرات في مواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية.

ومن ضمن ما قامت به المملكة السعودية وفقا لجدعان، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني التي تساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية والاستمرار في إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.