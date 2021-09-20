100 أسير فلسطيني يبدأون اضرابا عن الطعام.. وتعزيزات عسكرية اسرائيلية في "الضفة"

يدخل 100 أسير من مختلف الفصائل الفلسطينية في سجن عوفر الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بإضراب تدريجي بعد تراجع إدارة السجن عن اتفاق سابق ينص على وقف اجراءات التنكيل بحق الأسرى، إثر عملية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

وقال نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسرى سلّموا إدارة السجن 100 اسم، من كافة الفصائل سيشرعون غداً بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة.

#عاجل| نادي الأسير: 100 أسير من كافة الفصائل يشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال استمرت مصلحة السجون في سجن عوفر بإجراءاتها ضد الأسرى.



نادي الأسير: مصلحة سجن عوفر تراجعت عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى التي بدأتها بعد عملية نفق الحرية pic.twitter.com/xsBlexVy3L — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 19, 2021

وتمثلّت الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون مؤخراً، بعمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا"، علماً أن سياسة التضييق على الأسرى تُشكّل أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أن الإدارة قامت بمضاعفتها مؤخراً.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الطوارئ العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إقدامها على عدد من الخطوات لمواجهة الإجراءات القمعية التي تقوم بها مصلحة السجون الصهيونية ضدّ أسرى الحركة.

وأكّدت لجنة الطوارئ في رسالة لها أن عشرات الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي يعلنون رفضهم البقاء مشتتين في غرف وأقسام السجون والمعتقلات.

وكشفت أن وحدات وقوات القمع الإسرائيلية داخل السجون تتحضر للاعتداء عليهم.

نفيعات وكممجي

في المقابل، مددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي 10 أيام، وذلك بعد إعادة اعتقالهما في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد محامي نفيعات بأنه تعرّض للاعتداء خلال اعتقاله، فيما تعرّض الأسير كممجي لإطلاق النار عليه مرتين خلال عملية تسلله الى منطقة جنين.

وتمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي مع الأسرى الستة عمليات انتقامية، وأنها مستمرة في تطبيق اجراءات الامنية المشددة في الأراضي المحتلة.

ووجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أمس الأحد رسالة للأسرى الـ 6، قائلاً: "وحّدتم الشعب الفلسطيني بل الأمة، وأحرار العالم خلفكم".

النخالة وفي رسالته لأبطال كتيبة جنين قال: "لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظة سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة"، واصفاً إياهم بأنهم "ستة رجال... أعلى من قامات كل الرجال".

إضراب مفتوح

ويواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أسابيع.

واحتجاجاً على الاعتقال الإداري المستمر، دخل الأسير كايد الفسفوس يومه الـ66 من الإضراب عن الطعام، فيما أمضى الأسير مقداد القواسمة 59 يوماً، والأسير علاء الأعرج 41 يوماً، والأسير هشام أبو هواش 33 يوماً، والأسير شادي أبو عكر 25 يوماً.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن "جلبوع" أيهم كممجي ومناضل نفيعات، بعد تصدّي شباب جنين لهم بالرصاص.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في 10 أيلول/ سبتمبر اثنين من الأسرى المتحرَّرين من سجن "جلبوع"، هما يعقوب قادري ومحمود عارضة. ثم اعتقلت في 11 أيلول/سبتمبر اثنين آخرين، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة.

وتمكّن الأسرى الـ6 من التحرر من سجن "جلبوع" قرب مدينة بيسان المحتلة، فجر يوم الإثنين 6 أيلول/ سبتمبر. ويُعتبر هذا السجن من أكثر سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصيناً.

الأعياد اليهودية

من جهة أخرى اعلن جيش الاحتلال رفع حالة التاهب خلال فترة الاعياد اليهودية الحالية تحسبا من وقوع عمليات في الضفة الغربية لا سيما بعد اعادة اعتقال الاسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع وما صاحبها من غضب في الشارع الفلسطيني .



وقالت مصادر امنية اسرائيلية وفقا لموقع واللا العبري "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل والتحرك في جميع أنحاء الضفة الغربية هناك أماكن تحتاج إلى معالجة خاصة ، وإذا لزم الأمر سيكون من خلال عملية واسعة النطاق لا سيما مع اقتراب موسم قطف الزيتون وما يصاحبه من مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين".

بالإضافة إلى ذلك ، فقد حذرت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من احتمال وقوع عمليات تستهدف اليهود خلال عطلة عيد العرش الذي يبدا غدا الثلاثاء وعليه فقد رفع جيش الاحتلال من مستوى اليقظة ودفع بتعزيزات في الضفة الغربية.