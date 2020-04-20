100 ألف إصابه بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في أميركا اللاتينية عتبة الـ100 ألف الأحد، إضافة إلى نحو 5 آلاف وفاة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية.

وسجّلت البرازيل التي يبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة العدد الأكبر من الإصابات التي بلغت 38,654 حالة و2,462 وفاة، على الرغم من اعتقاد الخبراء بأن عدد الإصابات أكبر بكثير من الرقم المعلن بالنظر الى قلة الفحوص التي أجريت.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الأحد في مجموعة دول أميركا اللاتينية 100,952 حالة و4,924 وفاة. (أ ف ب)