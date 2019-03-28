100 شخصية أردنية على مأدبة عشاء في سفارة اسرائيل

قالت صفحة إسرائيلية رسمية، إن نحو مئة شخصية أردنية حضروا مأدبة عشاء أقيمت في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان، خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن من بين الشخصيات التي حضرت العشاء أعضاء في السلك الدبلوماسي الأردني.

ونشرت الصفحة صورا لبعض الأطباق، إضافة إلى صورة ظهر فيها السفير الإسرائيلي، أمير فايسبرود.

ولم تنشر الصفحة أي صورة للحضور الأردنيين، فيما لم تعلق أي مصادر أردنية على الخبر.

وذكرت الصفحة أن أطباق العشاء أعدها الشيف الإسرائيلي آفي ليفي، الفائز في برنامج "ماستر شيف" الإسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، قال السفير الإسرائيلي أمير فايسبرود، إن "الطعام الإسرائيلي هو حصيلة تأثيرات عديدة، على غرار المجتمع الإسرائيلي الذي هو عبارة عن بودقة".

اللافت أن نشر إسرائيل لهذا الخبر يأتي بالتزامن مع تصريحين مثيرين للملك عبد الله الثاني، أطلقهما خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا على عدم تنازل الأردن عن القضية الفلسطينية، أو مشاركته في ما بات يعرف بـ"صفقة القرن".