  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 100 قتيل بزلزال ضرب شرق أفغانستان

مئات القتلى والمفقودين في زلزال عنيف هز افغانستان

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 07:13
أفغانستان
أفغانستان

ارتفع الى اكثر من 250 قتيل عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب افغانستان اليوم الاربعاء واكد المتحدث باسم الحكومة في أفغانستان، بلال كريمي، اليوم الأربعاء، وأكد أن "العديد من المنازل تضررت والناس محاصرون بداخلها".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال شدته 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

 

 

وكانت الحصيلة الاولية قد اعلنت عن 100 قتيل قبل ان تتوالى الاعداد الجديدة،  وتم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وقال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وأفاد مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

 

كلمات دالة:أفغانستان

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...