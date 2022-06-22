مئات القتلى والمفقودين في زلزال عنيف هز افغانستان

ارتفع الى اكثر من 250 قتيل عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب افغانستان اليوم الاربعاء واكد المتحدث باسم الحكومة في أفغانستان، بلال كريمي، اليوم الأربعاء، وأكد أن "العديد من المنازل تضررت والناس محاصرون بداخلها".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال شدته 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان، خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

The Afghan Defense Ministry has deployed helicopters to South-east #Afghanistan to deliver aid and transport the injured to nearby hospitals. The earthquake has struck districts in #Khost, #paktika & #Paktia. pic.twitter.com/9gsM0wMWA7 — Shaista Mehsud { Queen of Waziristan 👰 (@Shaista63333466) June 22, 2022

وكانت الحصيلة الاولية قد اعلنت عن 100 قتيل قبل ان تتوالى الاعداد الجديدة، وتم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وقال قائد شرطة منطقة كيان بالإقليم، إن الزلزال وقع في منتصف الليلة الماضية وأودى بحياة العشرات.

وأفاد مسؤولون محليون بأن العديد من المنازل دمرت في الزلزال، وأن الجهود جارية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.