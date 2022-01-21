100 قتيل في غارات التحالف على صعدة ومجلس الامن يدين الهجوم على ابو ظبي

ادان مجلس الامن الدولي الغارات الحوثية على ابو ظبي ودبي ووصفها بغير المقبولة، وهو ذات المصطلح الذي استنكر فيه غارات التحالف الدولي على سجن في مدينة صعدة والتي اسفرت عن سقوط 100 قتيل.

100 قتيل في قصف جوي لسجن صعدة

واعلنت مصادر اعلامية موالية لمليشيات الحوثيين ان نحو 100 قتيل سقطوا في الغارات التي شنها التحالف الدولي على سجن في صعدة فيما لا يزال هناك عدد آخر تحت الانقاض، وتعمل الاليات على ازالة الركام بحثا عن ناجين.

وقصفت طائرات التحالف عددا كبيرا من المناطق اليمنية وتركز القصف الجوي ليلة أمس، بحسب موقع المسيرة نت التابع للحوثيين، على الحديدة والمناطق القريبة منها وأدى القصف إلى مقتل المزيد ممن وصفتهم بـ المدنيين وإصابة العشرات وخلف أضرارا بالغة في المنشآت منها منشآت غذائية ورياضية ومبنى للاتصالات. وأعاق القصف بحسب المصدر عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا من تحت الركام.

Please pray for #Yemen victory and destruction of all Evil enemies and their supporters.#نحن_اليمن pic.twitter.com/Yojjk4q0Yc — Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) January 21, 2022

وتركز قوات التحالف القصف على محافظة الحديدة، بهدف السيطرة على المنافذ البحرية في المنطقة. ويعتبر ميناء الحديدة شريان الحياة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

من جهته ذكر الإعلام السعودي نقلا عن مصادر يمنية تابعة للحكومة الشرعية، أن الحوثيين استهدفوا بضرباتهم أمس منطقة حريب في محافظة مأرب. وتعز وحمير والجوف. واستخدموا في الهجوم صواريخ وطائرات مسيرة.

ادانة نرويجية

ودانت الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن الدولي الغارات الجوية الأخيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من 200 قتيل وجريح.

ووصفت المندوبة النرويجية لدى الأمم المتحدة، مونا جول (وهي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير)، اليوم الجمعة للصحفيين، قبل بدء اجتماع طارئ مغلق للمجلس حول هجوم جماعة الحوثيين الأخير على الإمارات، الغارات الأخيرة للتحالف بأنها "غير مقبولة".

وقالت: "نحن قلقون للغاية ... وندعو إلى نزع فتيل التصعيد وضبط النفس".

The Saudi led aggression and astrosties against the peaceful people in Yemen 🇾🇪 will not pass without punishment #نحن_اليمن#WeAreYemen pic.twitter.com/QpOjGyfXAH — Mohammed Karram (@KarrmMohammed) January 21, 2022

تنديد اممي بقصف ابو ظبي

في المقابل ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات بالاعتداءات التي استهدفت أبو ظبي". وصدر البيان بالإجماع وفق ما افاد دبلوماسيون، وطالب الأعضاء بمعاقبة المسؤولين. أعدت الإمارات البيان وأكدت فيه أن الاعتداءات الدامية على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون".