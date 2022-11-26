100 قتيل من "الشباب" بينهم 10 قادة وسط الصومال

قتل أكثر من عنصر من "حركة الشباب"، بينهم 10 قادة، في عملية عسكرية للقوات الصومالية وسط البلاد.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف: "تمكنت القوات المسلحة الوطنية اليوم، في عملية عسكرية شنتها، في منطقة عيل طيري الواقعة على الحد الفاصل بين محافظتي هيران وشبيلي الوسطى، من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي".

وأشار وزير الإعلام، في مؤتمر صحفي، إلى أنه من بين القتلى 10 قياديين بارزين، وقال: "العملية المخططة، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية وبالتعاون مع القوات الصديقة".

وأكد "عبد الرحمن يوسف"، أن منطقة عيل طيري، باتت تحت سيطرة الجيش الصومالي،

منوها إلى أنه يتم حاليا ملاحقة فلول الإرهابيين.

ويشهد الصومال، الذي يعيش صراعا داميا منذ سنوات، عمليات عسكرية مكثفة خلال الفترة الأخيرة، ضد مواقع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والذي تيسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.