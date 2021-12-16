100 منظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على الحوثيين

أصدرت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، بيانا مشتركا، تتهم فيه جماعة الحوثي في اليمن، بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في البلاد، مطالبة رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، بفرض العقوبات على الجماعة.

وأشار البيان، إلى أن ميليشيات الحوثي قد حولت مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية، لاستقبال السلاح من ايران، وكذلك العمل على تجنيد 30 ألف طفل يمني للمشاركة في الأعمال القتالية.

وجاء في البيان، أن "الحوثيون" ينتهجون سياسة الإفقار والتجويع المتمثلة في سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق ما وثقته تقارير لمنظمات دولية.

وقال البيان: "لقد حول الحوثيون مطار صنعاء الدولي لثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار 2216، وجعل الموانئ كميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، ما مكن جماعة الحوثي من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات".

تجنيد الأطفال قسرا

وكشف البيان عن تجنيد ميليشيات الحوثي أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدمت المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.

كما "تستخدم نظاماً تعليمياً يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، حيث أعدمت مؤخرا 9 مدنيين بينهم قاصر، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام"، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، فإن عدد المعتقلات في السجون التابعة للميليشيات الحوثية بلغت أكثر من 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

وأضاف أن ‎"ميليشيات الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية وتهدد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، واستمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية".

وطالب البيان المشترك للمنظمات الحقوقية، البرلمان الأوروبي بسرعة فرض آليات لمحاسبة ميليشيات الحوثي ومعاقبتها وتصنيفها كجماعة إرهابية.