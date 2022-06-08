1060 امرأة يطلبن خلع أزواجهن في الأردن

أظهرت بيانات دائرة قاضي القضاة في الاردن ان المحاكم الشرعية في المملكة تعاملت مع 1060 دعوى تطلب فيها نساء "الخلع" من أزواجهن خلال العام الماضي.

وقال موقع "عمون" استنادا الى بيانات الدائرة أن (1060) امرأة طلبن خلع ازواجهن عام 2021، وذلك عبر (784) دعوى سجلتا في ذات العام، و(276) أخرى كانت مدورة من العام الاسبق.

واضاف ان المحاكم اصدرت احكامها خلال ذات العام في (396) قضية.

واشار الموقع الى ان البيانات كشفت كذلك عن ارتفاع دعاوى الخلع المسجلة في محاكم المملكة العام الماضي عن عام 2020 الذي سجل فيه (568) بالاضافة الى (271) دعوى مدورة من العام السابق له ليصبح مجموع الدعاوى التي نظرتها المحكمة في عام 2020 (839) دعوى.

وبينت احصائيات دائرة قاضي القضاة (4848) امرأة طلبت خلع زوجها في المملكة خلال الخمس سنوات أي منذ عام 2017 ولغاية العام الماضي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا عن هذه الاعوام، واصدرت المحاكم احكامها في (1646) فيما اسقطت (1483) دعوى ودورت للعام الحالي (1719) دعوى.

ووفق الاحصائيات فان اعداد دعاوى الافتداء المسجلة في محاكم المملكة في عام 2017 بلغت (678) دعوى بالاضافة الى 34 دعوى مدورة من العام الذي سبقه.

أما عام 2018 فقد سجلت فيه (959) دعوى بالاضافة الى الدعاوى المدورة فيما سجل عام 2019 ((1278) دعوى.

ويشار ان دعاوى الخلع انخفضت خلال السنوات الماضية عن الاعوام السابقة لها بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية عام 2011 الذي سهل على المرأة الطلاق والحصول على حقوقها بدلا من ان تخسر كافة حقوقها بدعاوى الافتداء (الخلع) الذي تعيد فيه المرأة مقدم مهرها المسجل بعقد الزواج وتتنازل عن مؤخر المهر.