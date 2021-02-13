108 ملايين مصاب كورونا في العالم: ايران تحذر من موجة رابعة.. ومصر من موجة ثالثة

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، من اجتياح البلاد موجة رابعة من الوباء

وأشار روحاني إلى أن "كل من يدخل إيران، خاصة من الدول المصابة بفيروسات جديدة، يجب أن يمتثل تماما لقوانين الفحص والحجر الصحي، وهذا ليس بالشيء الذي يمكن التغاضي عنه، لأن قضية حياة الملايين على المحك".

وذكر روحاني، أنه "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر"، وقال: "المبدأ هو عدم إعادة نمط الحياة إلى الماضي والاستمرار لمدة عام آخر على الأقل".

وأضاف روحاني أن "الأمر الآخر الذي يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة تفشي الفيروس".

مصر

من جهة ثانية اعتبر عوض تاج الدين، المستشار الصحي للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن "الحديث عن دخول مصر موجة ثالثة لفيروس كورونا أمر سابق لأوانه"

وشدد تاج الدين على ضرورة "الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا"، وقال: "طالما يوجد التزام، سيكون هنالك انخفاض في أعداد حالات الإصابة اليومية بهذا الفيروس".

وحذر المستشار الصحي للرئيس المصري من أن "فيروس كورونا لم يختف، وأن أعراض الفيروس كما هي، ولم تتغير في الموجتين الأولى والثانية"، مشيرا إلى أنه "يجب اتخاذ الحذر الكامل في التعامل مع الفيروس"، وأضاف: "أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا تقل عندما نلتزم، وتزيد عندما نستهتر".

هذا وأعلنت مصر، أمس الجمعة، عن تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة بسبب هذا الفيروس، وذلك مقابل 603 إصابات و53 وفاة الخميس.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إلى أن

إجمالي الحالات في مصر بلغ 172602 حالة إصابة من ضمنها 134215 تماثلت للشفاء، و9899 حالة وفاة، جراء الإصابة بهذا الفيروس.

اصابات كورونا في العالم

وكشف إحصاء لوكالة "رويترز"، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بلغ على ما يربو 108.16 مليون شخص، وأن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس بالعالم قد وصل إلى مليونين و485205 وفيات

وأشار الإحصاء إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين، في ديسمبر 2019.

هذا وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبإجمالي عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس، إذ سجلت 27561561 حالة إصابة لغاية اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 481258 وفاة، تليها الهند مسجلة 10892746 حالة إصابة بهذا الفيروس، و155550 وفاة بسببه.