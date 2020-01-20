11 ألف شرطي إسرائيلي لحماية عشرات الزعماء الزائرين للقدس المحتلة

تنشر الشرطة الإسرائيلية آلافا من عناصرها، في مدينة القدس، لتوفير الحماية لعشرات الزعماء الأجانب الذين سيبدأون، الثلاثاء، بالوصول للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس حول المحرقة اليهودية، "الهولوكست" يوم الخميس.

ومن أبرز الحاضرين، حسب الإعلام الإسرائيلي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وأربعة ملوك هم الملك الاسباني فيليب السادس، الملك الهولندي فيليم الكسندر، ملك بلجيكا فيليب ودوق لوكسمبورغ الكبير أنري وهو منصب مواز لملك، بالإضافة إلى 26 من قادة العالم ونحو 46 سياسيا آخرين.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، أن رئيس البلاد أنجي دودا، لن يتوجه إلى إسرائيل للمشاركة في "منتدى الهولوكوست الدولي" ومراسم إحياء الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معتقلي "معسكر الموت" النازي "أوشفيتز – بيركيناو"، مضيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض دودا السفر إلى إسرائيل، هو أن "الضيف الرئيسي في الفعالية سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح إنها ستنشر قرابة 11 ألف شرطي، بدءا من يوم الثلاثاء.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية لقب "رؤيا للمستقبل" على نشاطها هذا، مشيرة إلى أنه سيركز على القدس ومحيطها ومطار بن غوريون الدولي، قرب مدينة تل أبيب.

ولفتت إلى أنها ستقوم بإغلاق طرق ووضع حواجز، وستحظر تحليق الطائرات بارتفاعات منخفضة، في أجواء مطار بن غوريون، ومدينة القدس.

ويعقد المؤتمر يوم الخميس المقبل ويتحدث فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي والرؤساء الفرنسي والألماني والروسي.