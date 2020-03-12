11 اصابة جديدة بكورونا في الامارات.. و ارتفاع الاصابات بقطر الى 262

أعلنت حكومة الإمارات اليوم الخميس عن تسجيلها 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة المصابين الإجمالية في البلاد إلى 85 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أن حالات الإصابة الجديدة التي تم تشخيصها ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية مرتبطة بالسفر إلى الخارج، مشيرة إلى أن المرضى الجدد كانوا قيد الحجر الصحي.

ولفتت الوزارة إلى أنه بين المصابين الجدد مواطن إماراتي واحد فقط، والآخرون من جنسيات مختلفة، وهم شخصان من كل من إيطاليا والفلبين وشخص من كل من الجبل الأسود وألمانيا وباكستان وكندا وروسيا وبريطانيا.

وذكرت الوزارة أن جميع المصابين في حالة مستقرة ويخضعون حاليا للرعاية الصحية اللازمة.

تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كانت قيد الحجر الصحي ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة#معاً_سنهزم_كورونا#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات pic.twitter.com/AY0PdW1PnE — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 12, 2020

من جهة أخرى أعلن عبد اللطيف الخال، الرئيس المشارك للجنة الرصد والأوبئة بوزارة الصحة القطرية، أن عدد الحالات الإجمالية التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا بلغت 262 حالة حتى الآن

وكانت وزارة الصحة القطرية أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل إصابة 238 حالة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التي أعلن عن إصابتها بالفيروس، يوم الأحد الماضي، ممن يقيمون بمجمع سكني واحد.

وأكدت الصحة القطرية في تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن الحالات الجديدة التي سجلت هي للذين كانوا يخضعون للحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية منذ اكتشاف إصابة الوافدين الثلاثة، الأمر الذي منع من مخالطتهم لبقية أفراد المجتمع.

وذكر بيان الوزارة أنه "من المرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وسط المخالطين للمرضى الوافدين الذين تم الإعلان عنهم سابقا، والخاضعين للحجر الصحي".

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الاطمئنان، حيث أن كافة الحالات المعلنة تتمتع بحالة صحية جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية بمركز الأمراض الانتقالية.

وحثت وزارة الصحة القطرية كافة الجهات والأفراد على اتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة مجتمعهم.

وكانت الحكومة القطرية أعلنت تعليق الدخول "مؤقتاً" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار الفيروس القاتل، وهي "بنغلادش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند".