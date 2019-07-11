11 قتيلا بإنفجار في "عفرين" شمال سوريا

قالت مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن سيارة ملغومة انفجرت وقتلت 11 شخصا وأصابت آخرين اليوم الخميس في مدينة عفرين السورية، التي انتزعت جماعات معارضة مدعومة من تركيا السيطرة عليها من مقاتلين أكراد العام الماضي.

وذكر المرصد، المعني بمراقبة الحرب في سوريا، ومقره بريطانيا، أن الانفجار ”وقع عند مدخل المدينة وأسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال“.

وتقع عفرين شمالي حلب بالقرب من الحدود التركية، وكانت خاضعة لوحدات حماية الشعب الكردية حتى العام الماضي، عندما سيطر عليها مسلحون مدعومون من تركيا.

يشار إلى أن الجيش التركي، باشر في بناء جدار عازل في محيط مدينة عفرين، وبالتحديد في قرية جلبل، 8 كم جنوب شرق مركز المدينة.

ومنذ سيطرة الجيش التركي على منطقة عفرين، مُنع أهالي العديد من القرى من العودة إليها، ومن بين تلك القرى قرية جلبل التي أصبحت خالية بشكل كامل من أهلها.