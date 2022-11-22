11 قتيلا في انقلاب حافلة ركاب بالمغرب

أسفر انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة تازة شمال شرقي المغرب الثلاثاء، عن مقتل 11 شخصا على الاقل، واصابة عشرات اخرين، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.

وقال موقع "هسبريس" ان 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 43 آخرون، إثر انقلاب الحافلة على طريق سريع على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة.

🔴تتواصل حرب الطرقات وهذه المرة حادث سير مفزعة بمدخل مدينة تازة....الحصيلة لحد الان 13 قتيل، و 37 جريح

الله يرحم الموتى، ويعجّل بشفاء الجرحى يارب 🙏 pic.twitter.com/tkcPO94nOP — إسفـرادِسْـكـي (@sefarjaal) November 22, 2022

ونقل الموقع عن السلطات المحلية قولها انه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.