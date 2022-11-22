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11 قتيلا في انقلاب حافلة ركاب بالمغرب

منشور 22 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:56
11 قتيلا في انقلاب حافلة ركاب بالمغرب

أسفر انقلاب حافلة ركاب قرب مدينة تازة شمال شرقي المغرب الثلاثاء، عن مقتل 11 شخصا على الاقل، واصابة عشرات اخرين، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية.

وقال موقع "هسبريس" ان 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 43 آخرون، إثر انقلاب الحافلة على طريق سريع على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة.

ونقل الموقع عن السلطات المحلية قولها انه جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث. 

كلمات دالة:المغربتازةحوادث السير

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