112 إصابة بانفجار مصنع للكيماويات في إيران

أصيب 112 شخصاً في انفجار وقع الإثنين بمصنع لكربونات الصوديوم بمدينة فيروز آباد التابعة لمحافظة فارس الإيرانية.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، وقع الانفجار جرّاء تسرب في إحدى خزانات المصنع.

وأعلن مدير مركز الطوارئ الطبية والحوادث بمحافظة فارس محمد جواد مراديان، في بيان، إصابة 112 شخصا جراء الحريق الناجم عن الانفجار.

وأشار إلى وجود من أصيب بالتسمم بالغاز، لافتا إلى نقل المصابين إلى مستشفى فيروز آباد.

من جانبه، قال مدير مركز إدارة الأزمات بمحافظة فارس خليل عبدللاهي إن الانفجار لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

وقدّم رجال الإنقاذ الاسعافات لعمال المصنع الذين أصيبوا بالاختناق من استنشاق الدخان. وأوضح التقرير أن تسريباً من خزان للأمونيا هو الذي تسبب في الحادث. وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق، كما تم إغلاق طريق سريع.