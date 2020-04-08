112 حالة كورونا جديدة بالكويت ودول عربية تسجل مزيدا من الاصابات

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا الأربعاء، في الكويت وسلطنة عمان والعراق وفلسطين، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 112 إصابة بكورونا ليرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 855.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن حالات الشفاء بلغت 105، وحالة وفاة واحدة من إجمالي الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات 419 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية إلى تماثل 72 حالة للشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 2.

كذلك أعلنت السلطات الصحية في العراق، تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا في محافظات النجف (جنوب) وأربيل (شمال)، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 1160.

وقالت مديرية صحة النجف (تابعة لوزارة الصحة)، في بيان إن مُختبر الصحة العامة في المدينة أجرى فحوصات لـ170 مشتبها إصابتهم بفيروس كورونا وتبين إصابة 24 منهم بالفيروس.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان شمالي البلاد في بيان، بتسجيل 14 إصابة في أربيل عاصمة الإقليم، مبينة أن غالبية الإصابات الجديدة لأشخاص خالطوا مصابين سابقين.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في العراق إلى 1160 بينها 65 وفاة و373 حالة تعافٍ.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء، تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 263.

وقال كمال الشخرة، مدير عام “الرعاية الصحية الأولية”، في الوزارة خلال مؤتمر صحافي: “تم تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا، لمواطن من مدينة الخليل، ومسعف من مدينة نابلس، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 263”.

ومن بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

وسجلت الحكومة الفلسطينية، أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/ آذار الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و432 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 302 ألف، بحسب موقع "وورلد ميترز".

