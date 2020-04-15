115 وفاة بكورونا في تركيا ترفع الحصيلة إلى 1518

أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1518، إثر تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت في بيان على موقعها المخصص لمعطيات كورونا، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69 ألفا و392 حالة، إثر تسجيل 4 آلاف و281 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 5 آلاف و674، إثر تسجيل 875 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت أنها أجرت 34 ألفا و90 فحصا طبيا حول كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 477 ألفا و716.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 1820، فيما عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي بلغ 1052.

وغرد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على تويتر قائلا: "عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى البقاء ثابتا".

وأضاف "نمتلك قوتين: الوقاية والعلاج، دعونا نستخدم قوتنا".