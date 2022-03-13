12 صاروخا باليستيا يستهدف "أربيل".. وإيران تنفي علاقتها بالهجوم

قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن 12 صارخا باليستيا استهدف المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في مدينة أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها، ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحا.

وأشارت "الداخلية" في بيان، أن الصواريخ أطلقت من من الشرق خارج حدود العراق، وأن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة.

وبينت أن "مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقا".

Westerners have forgotten the US invasion of Baghdad, which now condemns the IRGC's attack on the Mossad base ?!#Iraq #ERBIL #اربیل pic.twitter.com/JuwjYwxHkt — Z𝖆𝖞𝖓𝖆𝖇𝖎♡ (@zaynabi12) March 13, 2022

إيران تنفي

من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، أن "لا علاقة لإيران بقصف أربيل بالصواريخ"، فجر اليوم الأحد.

وقال محمود عباس زاده مشكيني: "الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولاسيما في سوريا.. والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمرارا لهذا النهج الاجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من إسرائيل سيكون جديا وصعبا للغاية، كما لن يكن خفيا ويجعلهم نادمين".



وأضاف: "المعطيات التي اطلعنا عليها حتى اللحظة لا تمكننا من تأكيد أي دور لإيران في الضربات الصاروخية الأخيرة".

وأكمل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "شعوب المنطقة تكن العداء للكيان الصهيوني ولا ترضى إلا باقتلاع جذوره..على الكيان الصهيوني أن يعرف بأن الزيارات المتبادلة مع بعض الدول لا تمكنه من تحقيق أهدافه..على إسرائيل أن تبحث عن أسباب الضربات التي تتلقاها في داخلها، والخطوات التي تتخذها في المنطقة، ولا اتهام إيران بكل ما يحدث في المنطقة".

هذا وأكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، قي وقت سابق من اليوم، أن القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل، نفذ بـ12 صاروخا باليستيا بعيد المدى.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي: "في ليلة 12/13-3-2022 عند الساعة الواحدة صباحا أطلق 12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من الشرق خارج الحدود العراقية صوب المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كوردستان 24 ومحيطها".

وأضاف البيان أن "الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل، ولم يسفر عن سقوط خسائر بشرية سوى إصابة مدني واحد بجروح طفيفة".

وأشار إلى أن "مؤسسات الشرطة والأسايش بدأت بالتحقيقات حول الهجوم وستعلن النتائج إلى الرأي العام لاحقا".

الخارجية الأميركية

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لفضائية "الميادين" أنّ الهجوم لم يتسبب بأي ضرر أو ضحايا، في أيٍّ من منشآت الحكومة الأميركية في العراق.

وقال المتحدث الأميركي: "إنّ الحادث قيد التحقيق من قبل الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان"، مديناً هذا الهجوم الذي وصفه بـ"الشنيع".

الأمم المتحدة

دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأحد، الهجمات الصاروخية على محافظة أربيل ووصفتها بـ"الشنيعة".

وذكرت في بيان صحفي: "ندين بشدة الهجمات الصاروخية الشنيعة على أربيل. العراقيون مدعوون للوقوف صفا في مواجهة أي عمل ينتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، و يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة".

وأضافت: "لا بد من محاسبة مرتكبي هذا الهجوم الجبان".