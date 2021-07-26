12 طائرة اثيوبية تهبط اضطراريا في الخرطوم

هبطت 12 طائرة اثيوبية، خلال 6 ساعات في مطار الخرطوم، بشكل اضطراري، بين ليلة الأحد وصباح الإثنين.



الهبوط الاضطراري جاء نتيجة للأحوال الجوية السيئة وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).



وكانت الطائرات التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قادمة من عدد من المطارات الأوربية والآسيوية، ومتوجهة إلى أديس أبابا.



وقال رئيس سلطة الطيران المدني في السودان إبراهيم عدلان إن "سلطات مطار الخرطوم تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كل الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات الإثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا، من دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيرانها المعتادة إطلاقا".



وأضاف عدلان أن "مطار الخرطوم يعمل كمطار احتياطي لمطار أديس أبابا في مثل هذه الظروف، بموجب ترتيبات دولية متفق عليها، لكن لم يسبق من قبل أن استقبل 12 طائرة إثيوبية خلال 6 ساعات".



وأشا المسؤول السوداني إلى أن طائرتين إثيوبيتين إضافيتين قد حولتا وجهتيهما إلى مطاري جدة في السعودية وجيبوتي.