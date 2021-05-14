12 قتيلا بانفجار في مسجد في كابول والقوات الاميركية تكمل انسحابها من قاعدة بقندهار

وقع الانفجار في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.

قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا وأصيب 15 آخرون.

ووقع الانفجار داخل المسجد لدى تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار إلى الآن. وكانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عطلة العيد.

ووقع الانفجار بعد مرور أقل من أسبوع على انفجار في مدرسة أودى بحياة 80 معظمهم من الطالبات من الأقلية الشيعية في البلاد. واستنكرت طالبان الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن انفجار المدرسة يمكن أن يكون من تدبير جماعة متشددة منافسة لطالبان مثل تنظيم داعش.

وتصاعدت أعمال العنف في أفغانستان رغم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب باقي قواتها من البلاد في عملية تستمر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة.

وأكملت الولايات المتحدة انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار بجنوب أفغانستان، وهي ثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في هذا البلد، حسبما أعلن مسؤول أفغاني اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي: ”لم يسلمونا رسميا القاعدة، لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء“.

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون: ”سلموا جميع المنشآت للقوات الأفغانية“.

غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين.

وفي ذروة العمليات كانت القاعدة ثاني أكبر قاعدة عسكرية للولايات المتحدة والقوات الدولية.

نشأت حركة طالبان في ولاية قندهار التي شهدت في الأشهر الأخيرة تصعيدا في الاشتباكات بين المسلحين والقوات الأفغانية.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لوقف لإطلاق النار من ثلاثة أيام بين طالبان والقوات الأفغانية، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة في كافة أنحاء البلاد.

ولم يعلق الجيش الأمريكي بعد على النبأ.