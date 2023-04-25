12 قتيلا بانفجار مقر امني حساس في باكستان

اسفر انفجار ذخائر في مركز لشرطة مكافحة الإرهاب الباكستانية، الى مقتل 12 شخصا على الأقل وأصابه 50 آخرون وفقا للسلطات المحلية

وتضاربت الانباء في البداية بشان الاسباب ، حيث اعلنت الشرطة القاء قنبلة على المقر الامني، الا انها تراجعت لتتحدث عن انفجارات ذخائر سببها ماس كهربائي

واسفر الانفجار "داخل مركز شرطة" مدينة كابال بوادي سوات (شمال غرب) في "انهيار المبنى بكامله" واعلن قائد شرطة سوات شفيع الله غندبور للصحافة إن الانفجارات نتيجة الماس الكهربائي وقعت في قبو يحوي "قنابل ومتفجرات أخرى" مستبعدا وجود هجوم انتحاري او تفجير مفتعل ، وقال مسؤول رسمي ان غالبية الضحايا شرطيون".

وشهدت باكستان زيادة كبيرة في الهجمات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان المجاورة في آب/أغسطس، ومنذ بداية العام، استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة ونسبا إلى حركة طالبان الباكستانية.