12 قتيلا بتفجير قرب مسجد في كابول تزامنا مع صلاة جنازة على والدة ذبيح الله مجاهد

قتل 12 شخصا على الاقل واصيب عدد اخر جراء انفجار استهدف الاحد، تجمعا لمدنيين قرب مدخل مسجد في العاصمة الافغانية كابول تزامنا مع اقامة صلاة الجنازة على والدة المتحدث باسم حركة طالبان ذبيج الله مجاهد.

وقال مجاهد على تويتر "استهدف انفجار بعد الظهر تجمعا لمدنيين قرب مدخل مسجد (عيد كاه) في كابل، ما أدى إلى مقتل عدد منهم".

وكانت تقام صلاة الجنازة في المسجد بعد ظهر الأحد على والدة مجاهد، التي توفيت الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد المتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي السبت، إذ أكد أن "جميع الناس والأصدقاء مدعوون للحضور".

وقال أحمد الله، الذي يعمل في متجر قريب من المكان "سمعت صوت انفجار قرب مسجد عيد كاه أعقبه إطلاق نار".

۱/۲ ــ اعلان فاتحه

از اثر وفات والده مرحومه مولوی صاحب ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ (که جنازه آن از قبل به خاک سپرده شده)به تمام دوستان و هموطنان اطلاع داده میشود، که مراسم فاتحه خوانی مرحومه به روز یکشنبه، یازدهم ماه میزان — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 2, 2021

وأضاف "قبيل الانفجار، أغلق عناصر طالبان الطريق لإقامة صلاة الجنازة من أجل والدة ذبيح الله مجاهد في مسجد عيد كاه".

وقالت مصادر محلية لوكالة نوفوستي إن الانفجار خلف 12 قتيلا و32 جريحا على الأقل، كما جرى اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في التفجير.

وبحسب قناة كابل نيوز التلفزيونية المحلية، فقد وقع تبادل لاطلاق النار في المنطقة، مرجحة بأن الاشتباك الدائر هو بين عناصر طالبان وعناصر من تنظيم داعش.