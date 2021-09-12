  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. 12 قتيلا في حادث سير مروع غربي الجزائر

12 قتيلا في حادث سير مروع غربي الجزائر

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:24
12 قتيلا في حادث سير مروع غربي الجزائر

لقي 12 شخصا مصرعهم واصيب ثمانية اخرون في حادث اصطدام شاحنة وحافلة ركاب وقع الاحد، في محافظة النعامة شمال غربي الجزائر.

وقالت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية عبر حسابها على "تويتر" ان الحادث الذي وقع في بلدية البيوض في المحافظة خلف 12 قتيلا و8 جرحى، نقلوا للعلاج بمستشفى المدينة، دون تفاصيل عن وضعهم الصحي.‎

فيما قالت إذاعة الجزائر الحكومية إن تحقيقا فُتح لمعرفة أسباب الحادث الذي وصفته بـ"الخطير".

ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون السير بإجراءات صارمة، وخصوصا فئة سائقي الوزن الثقيل.

وتفيد بيانات رسمية جزائرية أن حوادث السير تراجعت 13.16 بالمئة في 2020، مقارنة بـ2019، في ظل القيود المفروضة على التنقل جراء فيروس كورونا.

وأحصت الجزائر ما يناهز 19 ألف حادث سير في 2020، خلفت 2844 قتيلا و25 ألفا و836 جريحا، وفق إحصائيات وزارة النقل.

كلمات دالة:الجزائر

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...