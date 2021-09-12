12 قتيلا في حادث سير مروع غربي الجزائر

لقي 12 شخصا مصرعهم واصيب ثمانية اخرون في حادث اصطدام شاحنة وحافلة ركاب وقع الاحد، في محافظة النعامة شمال غربي الجزائر.

وقالت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية عبر حسابها على "تويتر" ان الحادث الذي وقع في بلدية البيوض في المحافظة خلف 12 قتيلا و8 جرحى، نقلوا للعلاج بمستشفى المدينة، دون تفاصيل عن وضعهم الصحي.‎

فيما قالت إذاعة الجزائر الحكومية إن تحقيقا فُتح لمعرفة أسباب الحادث الذي وصفته بـ"الخطير".

#الحماية_المدنية #النعامة

إرتفاع حصيلة #حادث_مرور إصطدام #شاحنة ذات نصف مقطورة و #حافلة لنقل #المسافرين من الحجم الصغير تربط خط سيدي بلعباس و بلدية بوسمغون بولاية البيض، بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض، دائرة المشرية، وفاة 12 شخص في مكان الحادث و إصابة 08 أخرين بجروح. — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 12, 2021

ومنذ سنوات تتعالى أصوات في الجزائر بضرورة ردع مخالفي قانون السير بإجراءات صارمة، وخصوصا فئة سائقي الوزن الثقيل.

وتفيد بيانات رسمية جزائرية أن حوادث السير تراجعت 13.16 بالمئة في 2020، مقارنة بـ2019، في ظل القيود المفروضة على التنقل جراء فيروس كورونا.

وأحصت الجزائر ما يناهز 19 ألف حادث سير في 2020، خلفت 2844 قتيلا و25 ألفا و836 جريحا، وفق إحصائيات وزارة النقل.