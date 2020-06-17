12 قتيلا من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان

الهجوم أسفر أيضًا عن مقتل 5 وإصابة 10 من مسلحي طالبان.

أعلنت السلطات الأفغانية الأربعاء مقتل 12 عنصرًا في مخفر عسكري بولاية جوزجان شمالي البلاد جراء هجوم لحركة طالبان.

وقال عبد المعروف آزر، المتحدث باسم ولاية جوزجان، إن مسلحي طالبان هاجموا مخفر بالاي حصار العسكري في منطقة آقجه.

وأشار في تصريح صحافي إلى مقتل 12 وإصابة 5 واختطاف 4 عناصر من القوات الأفغانية جراء الهجوم على المخفر المذكور.

وأوضح المتحدث الأفغاني أن الاشتباكات التي اندلعت أثناء الهجوم أسفرت أيضًا عن مقتل 5 وإصابة 10 من مسلحي طالبان.

وبيّن أن التعزيزات التي وصلت إلى المنطقة ساهمت في صد الهجوم وإبعاد المسلحين.

