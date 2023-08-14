12 قتيلا و أكثر من 50 مصابا بإنفجار جنوب روسيا

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم وأُصيب حوالي 50 آخرين مساء أمس الاثنين نتيجة انفجار وقع في مركز خدمة السيارات بمدينة محج قلعة، وهي عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

وأفادت وزارة الصحة في منطقة القوقاز الشمالي الروسي بأنها نشرت بيانًا على منصة تليغرام يفيد بأن عدد الوفيات جراء الانفجار في محطة وقود بمدينة مخاشقالا، عاصمة داغستان، وصل إلى 12 شخصًا، بينهم طفلان، وأصيب ما مجموعه 50 شخصًا آخرين بجروح.

وأفاد البيان بأنه "بناءً على المعلومات الأولية في الوقت الحالي: قُتل 12 شخصًا، من بينهم طفلان، وأُصيب 50 شخصًا في الانفجار الذي وقع في محطة وقود بمدينة مخاشقالا".

وكان مصدرٌ من البلدية في مدينة محج قلعة قد أفاد سابقًا بأن انفجارًا وقع في مركز خدمة السيارات بمدينة ماخاتشكالا، وهي عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

وتعمل قوات الشرطة على إخلاء المنطقة من المدنيين نظرًا لاحتمالية حدوث انفجار ثاني.