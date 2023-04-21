120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

أدى أزيد من 120 ألف شخص فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما انتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة وأزقتها بالقدس.

وتوافد الفلسطينيون إلى المسجد الشريف منذ ساعات الفجر الأولى حيث امتلأت باحاته بالمصلين مع بدء صلاة العيد وهم يهللون ويكبرون تكبيرات العيد.

مشاهد من صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك

عدسة: محمد دويك pic.twitter.com/rQfFYYPvWU — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 21, 2023

كما قام فلسطينيون بتوزيع الحلوى على المصلين، فيما شهدت شوارع مدينة القدس أزمات مرورية مع توافد المصلين إلى المسجد وفي ظل انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.