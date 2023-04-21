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120 ألفا يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 21 نيسان / أبريل 2023 - 07:28
باحات المسجد الأقصى تعج بالمصلين
باحات المسجد الأقصى تعج بالمصلين

أدى أزيد من 120 ألف شخص فلسطيني صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما انتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة وأزقتها بالقدس.

وتوافد الفلسطينيون إلى المسجد الشريف منذ ساعات الفجر الأولى حيث امتلأت باحاته بالمصلين مع بدء صلاة العيد وهم يهللون ويكبرون تكبيرات العيد.

 

 

كما قام فلسطينيون بتوزيع الحلوى على المصلين، فيما شهدت شوارع مدينة القدس أزمات مرورية مع توافد المصلين إلى المسجد وفي ظل انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.

 

 

 

كلمات دالة:القدسالأقصىالاحتلال الإسرائيليالحلوى

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