120 ألفا يصلون العيد بالأقصى رغم قيود الاحتلال

أدى أكثر من 120 ألف فلسطيني الأربعاء، صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى، رغم قيود وتضييقات فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، في بيان له: "أدى ما يقارب الـ120 ألف مصل صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك".

وتوافد المصلون من أنحاء مدينة القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني منذ ساعات الفجر وهم يرددون تكبيرات العيد إلى المسجد، وامتلأت باحات المسجد بالمصلين.

وفي غزة، أوضح خطيب العيد، الشيخ شكري الطويل في الصلاة أن عيد الفطر هو "عيد المحبة والتراحم والود"، لافتا إلى أن "الإسلام هو دين يحث على المحبة والألفة بين الناس".

وحث الطويل في خطبة العيد، جميع المصلين على "نبذ العداوة والبغضاء وإدخال السرور والفرح"، معبرا عن أمله في أن تتحقق المصالحة وينتهي الانقسام الفلسطيني.