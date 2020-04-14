120 ألف وفاة بكورونا حول العالم

تجاوزت وفيّات فيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، حاجز 120 ألف حالة، بحسب بيانات موقع “ورلدو ميتر” المتخصص في رصد إصابات وضحايا الفيروس.

وبلغ إجمالي الوفيات حول العالم بسبب الفيروس، حتى الثلاثاء، 120 ألفا و434، فيما وصلت أعداد الإصابات مليونا و933 ألفا و800 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بلدان العالم في أعداد وفيّات كورونا، وذلك بـ 23 ألفا و644 وفاة، تليها إيطاليا بـ 20 ألفا و465، ثم إسبانيا بـ 18 ألفا و56 وفاة.

أما في الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، فقد بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس 3 آلاف و341.

ومنذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، انتشر فيروس كورونا في 210 دول ومناطق حول العالم، فيما تعافى 456 ألفا و539 مصابا.