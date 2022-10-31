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120 قتيلا حصيلة ضحايا انهيار الجسر المعلق بالهند

منشور 31 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:26
الهند
الهند

ارتفع إلى 154 قتيلا العدد الرسمي لقتلى حادثة التدافع الذي وقع خلال أحد الاحتفالات الدينية في الهند

وسقط الضحايا في نهر ماتشو إثر انهيار الجسر في ولاية غوجارات  ولاتزال عمليات الإنقاذ جارية.

وكان حوالى 500 شخص بينهم نساء  على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بأكمله في النهر.

وكان أنشأ  الجسر المنهار البالغ طوله 230 مترا في القرن التاسع عشر خلال حقبة الاستعمار البريطاني وجرى اغلاقه مدة 6 أشهر للقيام بأعمال صيانة.

وكان ضابط في الشرطة الهندية أشار في تصريحات خلال وقت سابق أن عدد قتلى حادثة انهيار الجسر في ولاية غوجارات ارتفع إلى ما لا يقل عن 120 شخصا.

 

كلمات دالة:الهندجسر معلقانهيار جسر معلق

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