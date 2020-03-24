122 وفاة جديدة بالكورونا في إيران وتركيا تشدد اجراءاتها لمواجهة الفيروس

إيران أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس حيث سجلت أكثر من 23 ألف إصابة وما يتجاوز 1800 حالة وفاة وفقا لأحدث بيانات صدرت يوم الاثنين.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 1934، وذلك بعد تسجيل 122 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 24811 حالة بعد تسجيل 1762 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن 8931 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة “فارس” الإيرانية.

وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الثلاثاء أن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكث في المنازل في إطار إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

وإيران أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس حيث سجلت أكثر من 23 ألف إصابة وما يتجاوز 1800 حالة وفاة وفقا لأحدث بيانات صدرت يوم الاثنين.

وقال روحاني إنه تقرر أيضا تمديد الإفراج المؤقت عن بعض السجناء إلى 18 أبريل نيسان أو نحو ذلك لمكافحة انتشار الفيروس.

واتهم وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بـ"الكذب" وإخفاء الكثير من المعلومات عن العالم، بشأن عدد ضحايا فيروس كورونا والمصابين بإيران.

وأفاد أن طهران أنفقت على "التنظيمات الإرهابية" نحو 16 مليار دولار منذ عام 2012، و"سرقت" أكثر من مليار يورو كانت مخصصة لقطاع الصحة.

ولفت إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لا تشمل المواد الغذائية والطبية والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وكان المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، الأحد، هاجم في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد عرضها تقديم المساعدة لإيران في مواجهة فيروس كورونا.

وفي كلمته، قال خامنئي إن العرض الأمريكي مستغرب، لأنها نفسها تعاني من مشكلة ونقص، واصفا إياها بـ"العدو الأكبر"، وقادتها بـ"الدجالين".

ولفت خامنئي إلى أن هنالك مؤشرات إلى أن أمريكا خلقت هذا الفيروس، "ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية"، بحسب تعبيره. وشدد على أن بلاده قادرة على التصدي لفيروس كورونا.

تركيا: ارتفاع الوفيات إلى 37

وفي تركيا، فرضت السلطات قيودا على عمل المتاجر ووسائل النقل العام في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 37 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم أن المتاجر ومحلات البقالة ستفتح فقط بين الساعة التاسعة صباحا (0600 بتوقيت غرينتش) وحتى التاسعة مساء، وأنه ستكون هناك قيود على عدد العملاء المسموح لهم بالدخول، بناء على مساحة المتجر.

وذكرت الوزارة أنه تقرر تقليص عدد ركاب وسائل النقل العام بين وداخل الولايات الـ81، وذلك لتجنب حدوث اتصال مباشر بين الركاب.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 37 والمصابين إلى 1529.

وأعلنت السلطات بالفعل إغلاق معظم الأماكن العامة والمدارس والجامعات، كما علقت صلاة الجماعة في المساجد.