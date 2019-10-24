12.5 مليار دولار حجم الاتفاقيات في منتدى روسيا- افريقيا

أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، توقيع روسيا والدول الإفريقية، لاتفاقيات خلال منتدى روسيا-إفريقيا في سوتشي تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار.

وقال كوبياكوف للصحافيين: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي تم توقيعها أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الحجم المالي للوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة، 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار"، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وفي ختام القمة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن انعقاد القمة الإفريقية الروسية كل 3 سنوات بالتناوب بين روسيا وإحدى الدول الإفريقية، وعقد مشاورات سنوية لوزراء الخارجية والدول الإفريقية.

وقال بوتين إن هذا المنتدى فتح نوعا من العلاقة الجيدة بين روسيا وإفريقيا، فأكثر من 40 دولة تم تمثيلها من الرؤساء والتوقيع على عدة اتفاقيات، ونتيجة للعمل المشترك تم عقد اتفاقيات أخرى تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى أعمال قمة روسيا إفريقيا، إن هذه القمة تترجم تطور العلاقات بين روسيا والقارة.

وكانت مدينة سوتشي قد استضافت يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة "روسيا - إفريقيا" برئاسة مشتركة لكل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، وكذلك المنتدى "الروسي الإفريقي" ، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.

وشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء منظمات إقليمية وغير إقليمية في القارة الإفريقية.