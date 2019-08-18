128 ألف جريمة بالأردن في 5 أعوام

لا تعتبر الجرائم المرتكبة في الأردن، شيئاً استثنائياً غير موجود في بقية دول العالم، إذا ما تمت مقارنة ما حدث خلال 5 سنوات بأعداد أول من أمس السبت.

ووفق مراقبين، فإن معدل الجرائم شهد انخفاضاً خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، 2017، على الرغم من أنه عاود الارتفاع في العام الماضي.

وأضاف المراقبون أن هذه الجرائم ضمن النسب الطبيعية إذا ما قورنت بأعداد السكان المقيمين في الأردن والتي اقتربت من حاجز الـ 10 ملايين نسمة وبين النسب العالمية المحصلة.

من جهته أوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أنّه "لا يوجد ارتفاع بمعدلات الجريمة في الأردن وهي ضمن معدلاتها الطبيعية، إلا أن هنالك ارتفاعاً في بعضها وانخفاضاً في أخرى”.



وقال السرطاوي إنّ "مديرية الأمن العام ومن خلال حملاتها الأمنية المستمرة تركز على الأشخاص المطلوبين خصوصاً الخطيرين منهم”.

وحول المبالغة والتضخيم الذي يشعر به المواطنون حول هذه الجرائم، بين السرطاوي، أنّ ذلك يحدث نتيجة تداول معلومات بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيانا يكون ذلك خاطئاً وغير دقيق”.

إلى ذلك، حصلت " على احصائية للجرائم المرتكبة خلال 5 سنوات من (2014 إلى 2018)، بنوعيها الجنحوي والجنائي، والتي بلغت 128 ألف جريمة.

وتشمل الجرائم الجنحوية، القتل من غير قصد ( القتل الخطأ)، السرقة الجنحوية، الشروع بالسرقة، الاحتيال، سرقة السيارات، جرائم البغاء، الزنا، استثمار الوظيفة، المقاومة والاعتداء على الموظفين، الانتحار، المقامرة، مخالفة قانون الاثار، إطلاق العيارات النارية.

في حين تشمل الجرائم الجنائية، الشروع بالقتل، والقتل مع سبق الإصرار (العمد)، القتل القصد، الضرب المفضي إلى الموت، الايذاء البليغ، الاغتصاب، هتك العرض، الخطف، الاجهاض، تزييف النقد، التزوير الجنائي، السرقة الجنائية، الاتفاق الجنائي، الرشوة، الاختلاس.

تفصيلا، ارتكب في العام 2014، قرابة 26804 جرائم، في حين انخفض عددها في العام 2015 بنسبة 10 % لتصل إلى 24244 جريمة، وتواصل الانخفاض في العام 2016 بنسبة 7 % لتصل إلى 22595 جريمة.

وواصل الانخفاض في العام 2017، بنسبة لا تتجاوز النصف بالمئة وبعدد 22550 جريمة، إلا أنّ العام الماضي شهد ارتفاعاً في عدد الجرائم وبنسبة تصل إلى 10 % وبعدد جرائم 24654.

وبلغ مجموع جرائم الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان خلال الأعوام الخمسة الماضية 7534 ألف جريمة، توزعت على العام 2014، بمعدل 1864 جريمة والعام الذي يليه 1644 جريمة، والعام 2016، 1458 جريمة، والعام 2017، 1420 جريمة، والعام الماضي 1148 جريمة.

وبلغت جرائم الشروع بالقتل في العام 2014، 565 جريمة، والعام 2015، 464 جريمة، والعام 2016، 427 جريمة، والعام 2017 358 جريمة، والعام الماضي، 258 جريمة.

أما بالنسبة لجريمة القتل مع سبق الاصرار (العمد) فبلغت في العام 2014، 80 جريمة، وفي 2015، 75 جريمة، وفي 2016، 73 جريمة، وفي 2017، 56 جريمة، وخلال العام الماضي 31 جريمة.

وفيما يتعلق بجريمة القتل القصد، بلغت خلال العام 2014، 90 جريمة، والعام 2015، 76 جريمة، والعام 2016، 58 جريمة، والعام 2017، 68 جريمة، والعام الماضي، 53 جريمة.

وبلغ عدد جرائم الضرب المفضي إلى الموت خلال العام 2014، 6 جرائم، وخلال العام 2015، 8 جرائم، والعام 2016، 3 جرائم، والعام 2017، 3 جرائم، والعام الماضي، 5 جرائم.

في حين بلغ عدد جرائم القتل من غير قصد (القتل الخطأ) خلال العام 2014، 37 جريمة، والعام 2015، 33 جريمة، والعام 2016، 17 جريمة، والعام 2017، 38 جريمة، والعام الماضي، 32 جريمة.

وحول جريمة الإيذاء البليغ، بلغت في العام 2014، 1864 جريمة، وخلال العام 2015، 1644 جريمة، والعام 2016، 1458 جريمة، والعام 2017، 1420 جريمة، وخلال العام الماضي، 1145 جريمة.

أما الجرائم المخلة بالثقة العامة والتي تشمل تزييف النقد، والتزوير الجنائي فبلغ مجموعها خلال الأعوام الخمسة الماضية، 1179 جريمة.

واحتلت الجرائم التي تقع على الأموال على نصيب الأسد من إجمالي مجموع الجرائم، لتبلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية 80058 جريمة، توزعت على السرقة الجنائية، السرقة الجنحوية، الشروع بالسرقة، الاحتيال، سرقة السيارات.

وفيما يتعلق بمجموع الجرائم التي تقع على الإدارة العامة فبلغ مجموعها خلال السنوات الخمس الماضية، 13206 جريمة توزعت على، الرشوة، الاختلاس، استثمار الوظيفة، المقاومة والاعتداء على الموظفين.

وبلغ عدد الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة خلال هذه الفترة أيضاً، 9972 جريمة، توزعت على إطلاق العيارات النارية، والاتفاق الجنائي.

وحول الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة فبلغ مجموعها خلال الأعوام الخمسة الماضية 7157 جريمة توزعت، على الاغتصاب، الخطف، هتك العرض، جرائم البغاء، الزنا، الإجهاض.

أما ما يخص بالانتحار، والمقامرة، ومخالفة قانون الآثار، فبلغ خلال الأعوام الخمسة الماضية، 1741 جريمة.

وبلغ مجموع جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية 67625 جريمة توزعت على الاتجار بالمخدرات، وحيازة وتعاطي المواد المخدرة. (الغد)

