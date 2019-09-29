13 أكتوبر موعدا للجولة الثانية للرئاسيات في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات لعضو الهيئة أنيس الجربوعي، نقلتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأجريت الجولة الأولى للرئاسيات في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وشهدت عبور كل من المترشحين قيس سعيد (مستقل) بنسبة 18.4 في المئة من الأصوات، ونبيل القروي (حزب قلب تونس) بـ 15.58 في المئة إلى الجولة الثانية.

والخميس، تلقت المحكمة الإدارية بتونس 5 ملفات طعن بالاستئناف ضد نتائج الجولة الأولى للانتخابات.

ورفضت المحكمة، الإثنين الماضي، الطعون التي تقدم بها ستة من المرشحين في نتائج الجولة الأولى. (الأناضول)