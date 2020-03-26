13 إصابة جديدة بالكورونا في الكويت.. و"كربلاء" العراقية: "السجن لمن يكسر الحظر"

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 .

من جانبه أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح اليوم شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت أو تماثلت للشفاء إلى 49.

ومن جهة أخرى قررت السلطات المحلية في محافظة كربلاء بالعراق، اليوم الخميس، سجن كل من يكسر حظر التجوال الوقائي.

وفي بيان صحفي أعن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، حالة الإنذار القصوى في المحافظة ابتداء من فجر اليوم.

وقال "تم اعلان حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، وإن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ستبدأ بسجن كل من يخرق حظر التجوال".

يذكر أن دائرة صحة كربلاء أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل خمس إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا.