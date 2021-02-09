13 رصاصة تنهي حياة رجل اعمال مصري

لقي رجل أعمال شهير وصاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، مصرعة في اطلاق نار، حيث تدور الشبهات حول بعض العاملين معه

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن معلومات امنية ان مجهولين اردو رجل الاعمال بعد ان اطلقوا عليه 13 رصاصة فى رأسه

وقالت مديرية أمن الجيزة أن 4 أشخاص أطلقوا النار على والد صاحب مطاعم الفقير، ويدعى، حمادة الفقير، وألقي القبض عليهم خلال الساعات الماضية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهم.

وقال مصدر لموقع جريدة "الشروق" المصرية إن القتيل يمتلك محلات لقطع غيار السيارات بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى امتلاك نجله سلسلة مطاعم شهيرة تدعى "الفقير".

حسبت التحريات أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه وأطلقوا عليه هذا الكم المبير من الرصاص أثناء وجوده في مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقاما منه لرفضه عمل المتهمين لديه في المزرعة.

وعقب تلقي البلاغ أجرت النيابة العامة المصرية معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على فوارغ الطلقات، وطلبت تحريات المباحث، وبدأت فى استجواب المتهمين بعد أن ألقى القبض عليهم بمعرفة قوات الشرطة.