13 شرطا للترشح لمنصب رئيس الحكومة الليبية

وضع البرلمان الليبي 13 شرطا امام الراغبين في الرتشح لمنصب رئيس الحكومة في البلاد على رأسها عدم الترشح للانتخابات المقبلة

وصوت البرلمان خلال جلسته التي حضرخا 120 نائبا برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس الدكتور أحميد حومة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة القادم.

وسيتعهد رئيس الحكومة القادم أمام البرلمان بعدم الترشح لرئاسة ليبيا، وستكون مدة حكومته عاما أو عاما ونصف العام.

وتاليا الشروط الـ 13 المفروضة على المترشح لرئاسة الحكومة

1_ أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.

2_ ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.

3_ ألا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.

4_ ألا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.

5_ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.

6_ أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.

7_ ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

8_ أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.

9_ أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة.

10_ أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.

11_ أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.

12_ أن يقدم إقرار الذمة المالية.

13_ أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.

ومن أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة المقبلة فتحي باشاغا وأحمد معيتيق وعارف النائض.

وأعلن مجلس النواب الليبي استئناف منافشاته غدا لبحث آلية لاختيار رئيس الحكومة لا تتضمن تزكية مجلس الدولة في الاختيار.

وكانت لجنة خريطة الطريق قد اقترحت تصويتا في البرلمان لاختيار رئيس وزراء مؤقت جديد يقود حكومة قادرة على تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات.