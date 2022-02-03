13 قتيلا وسقوط "مروحية" في الإنزال الأميركي قرب إدلب.. ومصادر: فشل المهمة

أكدت مصادر محلية، فشل عملية الإنزال التي نفذتها قوات خاصة أميركية قرب بلدة أطمة شمال مدينة إدلب السورية، اليوم الخميس، لاستهداف أحد القيادات الاسلامية المتطرفة، مشيرة إلى وقوع ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

وقالت المصادر، أن عملية الانزال تمت عبر 4 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، حيث طالب الجنود الأميركيون عبر مكبرات الصوت خروج سكان أحد المنازل، لتدور بعدها اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من نصف ساعة، تمكن خلالها الشخصية القيادية من الهرب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بتحطم إحدى الطائرات الأميركية خلال عملية الانزال الجوي في شمال غرب سوريا.

وتحدثت مصادرعن سقوط 13 مدنيا في القصف الأميركي، بينهم 6 أطفال.

وبينت المصادر أن "جنود التحالف بعد فشل مهمتهم التي استمرت أكثر من نصف ساعة، قامت مروحياتهم باستهداف منزلين وتدميرهما فوق ساكينهما بشكل كامل ما أدّى إلى سقوط ضحايا مدنيين".

وتضاربت الأنباء حول الشخصية القيادية المستهدفة، بين قيادي بارز في تنظيم "حراس الدين" أبو حسام البريطاني أو القياديين في تنظيم "داعش" أبو عبيدة العراقي وعمر قرديش تركي.

وأكدت مصادر المسلحين عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كل الضحايا الذي سقطوا في منطقة الاستهداف الجوي هم مدنيين ولا يوجد بينهم جثة أي قيادي".

ونقلت رويترز عن "الدفاع المدني السوري"، "مقتل 13 على الأقل بينهم 6 أطفال باشتباكات بعد الانزال الأميركي".

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن "قوات العمليات الخاصة الأميركية تحت إدارة القيادة المركزية نفّذت مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا اليوم الخميس"، مؤكداً "نجاح المهمة، وعدم سقوط ضحايا أميركيين".

إصابة جنود أمريكيين

في الوقت نفسه، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية إن عدداً من جنود النخبة في الجيش الأميركي أصيبوا خلال اشتباكات اندلعت فور تنفيذهم الإنزال الجوي.

وأوضحت أن "الاشتباكات بين القوة الأميركية ومسلّحين يسيطرون على المنطقة استمرت لساعات في محيط منطقة أطمة الحدودية، أقصى شمال غرب سوريا".

كما أشارت "سبوتنيك" إلى أن المستهدف بعملية الإنزال هو أحد قياديي تنظيم داعش الإرهابي، ويُدعى أبو عبيدة، وقد قام بالاحتماء داخل منزل القيادي في تنظيم حراس الدين أبو حسام البريطاني.

بالتزامن، قال المرصد السوري المعارض إن "عملية الإنزال قرب أطمة هي الأكبر للتحالف منذ العملية التي نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في إدلب، وأدّت الى مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر 2019".