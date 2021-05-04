15 قتيلا بانهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق بالمكسيك

قتل مالا يقل عن 15 شخصا وأصيب 70 آخرون في مكسيكو سيتي، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق، وفقا لوكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في المدينة.

ووقع الحادث ليل الاثنين على الثلاثاء، بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.

على إثر ذلك، حضرت عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، إلى مكان الحادث، وقالت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".



وأظهرت شاشات التلفزيون المحلية العشرات من رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية. (رويترز)

▶ VIDEO | Claudia Sheinbaum, jefa de la Ciudad de México, informó que se dirige a la zona del accidente tras caída de tren de la Línea 12 del #MetroCDMX https://t.co/jAJ3lutm6I pic.twitter.com/Ojw7H6UlQh — Milenio (@Milenio) May 4, 2021