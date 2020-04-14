13 وفاة بكورونا في الجزائر و8 بالسعودية وحصيلة الاصابات توالي ارتفاعها عربياً

سجلت الجزائر الثلاثاء، 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بينما اعلنت السعودية عن ثماني وفيات، في حين والت حصيلة الوفيات والاصابات بالفيروس ارتفاعها في مختلف الدول العربية.

وقال المتحدث باسم خلية الأزمة في وزارة الصحة الجزائرية جمال فورار انه “تم تسجيل 13 وفاة و87 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2070 إصابة، ضمنها 326 وفاة”.

وأضاف فورار، في إيجاز يومي، أن عدد المتعافين ارتفع منذ الإثنين إلى 691، بتسجيل 90 حالة شفاء.

ثماني وفيات بكورونا في السعودية والفيروس يحصد مزيدا من الضحايا بالخليج

وأعلنت السعودية الثلاثاء، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 73، بعد تسجيل 8 حالات.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنها "سجلت 8 حالات وفاة". وأوضح البيان أنه تم تسجيل 435 إصابة، لتبلغ المحصلة 5 آلاف و369، بينها 889 متعافيا.

وفي البحرين تم تسجيل سابع وفاة بفيروس كورونا و161 إصابة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية في بيان، إنها سجلت وفاة و161 إصابة بالفيروس، و54 حالة تعاف، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 645، دون إعلان إجمالي الإصابات.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة البحرينية تسجيل 63 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1392، منها 7 وفيات و591 حالة تعاف.

وأعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر عن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن الثلاثاء، ليرتفع اجمالي الاصابات المسجلة بالمملكة 397 حالة.

كما أعلن جابر تسجيل 20 حالة شفاء جديدة ليرتفع عددها الى 235 حالة شفاء.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 86 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 813، بينها 4 وفيات و130 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء، تسجيل وفاة ثالثة بفيروس كورونا، إضافة إلى 55 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1355 بينهما 176 حالة تماثلت للشفاء، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكويت.

وأضاف "السند" أنه تم "تسجيل وفاة مواطنة (79 عاما) كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة منذ 4 أيام، و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

ولفت إلى تماثل 26 حالة للشفاء ما رفع إجمالي المتعافين إلى 176، مبينًا أن حالة 9 من المصابين "حرجة".

وسبق أن سجلت الكويت وفاة لمواطن الإثنين، ومقيم هندي مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت الجزائر الثلاثاء، عن 13 وفاة بفيروس كورونا، ما زاد الإجمالي إلى 326.

وفي العراق، قالت وزارة الصحة، في بيان: “تم تسجيل 22 إصابة: 10بالبصرة، و5 ببغداد، وحالتان بكركوك، وحالتان بواسط، وحالة واحدة في كل من السليمانية وبابل والديوانية”.

وأوضحت أنها لم تُسجل حالات وفاة، ليستقر العدد عند 78 وفاة، بينما تعافى 766 شخصًا.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلن إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي بمدينة رام الله الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3 إصابات، ليرتفع العدد إلى 287.

وأوضح أن الإصابات هي لثلاثة عمال من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، كانوا يعملون في مصانع إسرائيلية.

أما في موريتانيا، فقال وزير الصحة، محمد نذيرو ولد حامد، في تصريح صحافي، إن فحوصًا أُجريت مؤخرًا لمصابين اثنين بـ”كورونا” أظهرت نتائج سلبية، وستُجرى فحوص جديدة للتأكد من التعافي بشكل نهائي.

وسجلت موريتانيا، حتى مساء الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص بالفيروس، توفى أحدهم وتعافى أربعة.

وسجل لبنان الثلاثاء، وفاة بفيروس كورونا رفعت الإجمالي إلى 21.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ايضا تسجيل 9 إصابات بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 641.

وضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا، فرضت وزارة الداخلية الأسبوع المنصرم، قيودا لتخفيف حركة السيارات والشاحنات في الطرقات على مدار أيام الأسبوع.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى 1838، عقب الكشف عن 75 إصابة، فيما استقر مجموع الوفيات عند 126.

وقالت الوزارة، عبر الموقع الرسمي الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 210، بعد تماثل 7 حالات للشفاء.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، إلى غاية 20 من أبريل، ضمن تدابير السيطرة على الفيروس.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و937 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 459 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

